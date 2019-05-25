Политика

Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора ПетербургаРИА Новости 08:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы его администрации Инна Карпушина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владимир Бортко: Меня считают добрым милым дедушкой. Наверное, муниципальный фильтр я пройду

Фонтанка.Ру13:17

«Петербургу повезло с руководителем»: политологи – о выдвижении Беглова в губернаторы

78.ru13:09

Беглов продолжит работать на благо любимого города

Невские Новости11:09

Эксперты называют Беглова на предстоящих выборах главы Петербурга фаворитом кампании

ТАСС08:33

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Интерфакс06:50

Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

РИА Новости08:01

Татьяна Протасенко об участии Александра Беглова в выборах: «Хорошо, что есть определенность»

Петербургский дневник10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Кино

Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит

Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.
Обновлено в 09:47
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Крыму замначальника отдела полиции города Саки задержали за взятку

Заместитель начальника отдела полиции в крымском курортном городе Саки задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Зенит» обратился к болельщикам перед заключительным матчем сезона

Обновлено в 12:30
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Теннис

Юлия Путинцева выиграла соревнования в Нюрнберге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева стала чемпионкой турнира в Нюрнберге, победив словенку Тамару Зиданшек, - 4/6, 6/4, 6/2.
Обновлено в 10:00
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.
Обновлено в 07:51
Политика

Кличко припомнил Зеленскому старые обиды

Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:27
Теннис

Даяна Ястремская стала чемпионкой турнира в Страсбурге

Обновлено в 11:48
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Хоккей

Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»

Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Автоспорт

Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно

Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Политика

Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе

Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное