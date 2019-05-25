Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора ПетербургаРБК 08:00
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет. Александр Беглов был назначен исполняющим обязанности главы Петербурга в октябре 2018 года, сменив Георгия Полтавченко, который занимал эту должность с 2011 года.
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Татьяна Протасенко об участии Александра Беглова в выборах: «Хорошо, что есть определенность»
Петербургский дневник10:50
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