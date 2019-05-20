Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора ПетербургаРИА Новости 08:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы его администрации Инна Карпушина.

Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Футбол Леонид Федун: «Задачи „Спартака“ на следующий сезон обсудим 28 мая» Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что задачи команды на следующий сезон будут обсуждаться на заседании совета директоров, который пройдет 28 мая.

Хоккей Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Футбол «Спартак» вышел вперед в финальной серии «Спартак» одержал первую победу в матчах против «Чеховских медведей» и повел в серии со счетом 1:0.

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

Общество В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу.

Армия и оружие Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса На прошлогоднем саммите члены НАТО приняли отдельное заявление о трансатлантической безопасности, в котором обвинили Россию в том, что она "бросает вызов основанному на правилах международному порядку" и проводит "провокационную военную деятельность", пытаясь подорвать институты альянса и внести раскол.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Происшествия При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Общество Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.

Шоу-бизнес Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео В Сети опубликовали несколько видеозаписей со свадьбы артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских.

Происшествия Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Происшествия Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.