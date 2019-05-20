Политика
Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора ПетербургаРИА Новости 08:01
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы его администрации Инна Карпушина.
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Татьяна Протасенко об участии Александра Беглова в выборах: «Хорошо, что есть определенность»
Петербургский дневник10:50
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Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ
Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Футбол
Леонид Федун: «Задачи „Спартака“ на следующий сезон обсудим 28 мая»
Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что задачи команды на следующий сезон будут обсуждаться на заседании совета директоров, который пройдет 28 мая.
Обновлено в 10:52
Хоккей
Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.
Обновлено в 11:47
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Хоккей
Воробьев: «Финны вышли кусаться, надо было заносить шайбу в ворота»
Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы.
Обновлено в 11:58
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Спартак» вышел вперед в финальной серии
«Спартак» одержал первую победу в матчах против «Чеховских медведей» и повел в серии со счетом 1:0.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено вчера в 07:24
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Общество
В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны
Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса
На прошлогоднем саммите члены НАТО приняли отдельное заявление о трансатлантической безопасности, в котором обвинили Россию в том, что она "бросает вызов основанному на правилах международному порядку" и проводит "провокационную военную деятельность", пытаясь подорвать институты альянса и внести раскол.
Обновлено в 06:31
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Культура
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
"Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты из жизни знаменитости.
Обновлено в 11:55
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Общество
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео
В Сети опубликовали несколько видеозаписей со свадьбы артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских.
Обновлено 23 мая в 22:28
Происшествия
Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки
Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Игры
Слух: Ubisoft на Е3 2019 представит Roller Champions — она похожа на Rocket League
Обновлено в 05:24
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29