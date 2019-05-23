Общество

Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеровLenta.ru 16:10

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
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