Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеровLenta.ru 16:10

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

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