Политика

Беглов уволил сразу четырех вице-губернаторов ПетербургаREGNUM 12:14

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вечером в пятницу, 18 января, уволил сразу четырех своих заместителей, доставшихся ему по наследству от Георгия Полтавченко. Среди уволенных — чиновники, отвечавшие за внутреннюю политику в Петербурге.
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