Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержкуРБК 19:31

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
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Александр Беглов
Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.
— Александр Беглов, российский политикSakhaNews 18:56
с чего всё началось
Сегодня, 21 июня, штаб Навального в Петербурге опубликовал видео
, на котором, как говорят активисты, им удалось застать бюджетников в администрации Выборгского района за рисованием подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.
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