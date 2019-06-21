Политика
Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за БегловаРосбалт вчера в 17:28
Сторонники Навального уже планируют подать жалобу в СК на фальсификацию избирательных документов (ст.142 ч.2 УК РФ). Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения.
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Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.
— Александр Беглов, российский политикSakhaNews вчера в 18:56
с чего всё началось
Сегодня, 21 июня, штаб Навального в Петербурге опубликовал видео, на котором, как говорят активисты, им удалось застать бюджетников в администрации Выборгского района за рисованием подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.Фонтанка.Рувчера в 14:37
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Бюджетники С-П-га привлечены к фальсификации подписных листов за Александра Беглова
Эхо Москвывчера в 18:06
Штаб Навального в Петербурге: перед ИКМО Звёздное собралась искусственная очередь
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