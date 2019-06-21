Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за БегловаРосбалт вчера в 17:28

с чего всё началось

Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.

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Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за Беглова

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