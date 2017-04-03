Экономика
Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.
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Рикошет: Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей — «Ведомости»
Эхо Москвывчера в 14:07
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