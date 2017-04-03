Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру Петербурга

Экономика Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.

Экономика В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.

Армия и оружие Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".

Политика Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.

Политика Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне.

Политика В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Общество Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Армия и оружие На Красной площади прошел парад Победы В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Общество В Киеве у парка Славы собрались люди с портретами из фильма «Мстители» Группа людей с флагами партии "Демократический топор" в четверг проводит митинг в центре Киева возле парка Славы, где собрались участники шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.

Армия и оружие В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»

Происшествия Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.

Политика В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.