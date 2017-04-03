Экономика

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.
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Беглов просит у Москвы 440 млрд рублей

Gazeta.SPbвчера в 13:15

Рикошет: Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей — «Ведомости»

Эхо Москвывчера в 14:07

Беглов просит правительство РФ профинансировать проекты на 440 млрд рублей

РИА Новостивчера в 02:05

Беглов попросил у правительства России 440 млрд рублей на транспортные проекты

78.ruвчера в 06:39

Беглов попросил у Медведева 440 млрд рублей на 17 городских проектов

Neva.Todayвчера в 04:19

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру Петербурга

Мойка78вчера в 09:21

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

Ведомости07 мая в 17:17
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Экономика

Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек

Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

Обновлено в 04:18
Общество

Соловьи, кукушки и иволги вернулись в Москву

Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день

Обновлено в 04:17
Экономика

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Политика

Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 01:58
Политика

Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Футбол

Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов

Обновлено в 04:07
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Киеве у парка Славы собрались люди с портретами из фильма «Мстители»

Группа людей с флагами партии "Демократический топор" в четверг проводит митинг в центре Киева возле парка Славы, где собрались участники шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:00
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Наука

Ученые ДВФУ создадут «синтетическую личность» на базе суперкомпьютера

Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика

В городах Украины проходит массовая акция «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:08
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Футбол

Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»

Обновлено в 04:38
Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Спорт

Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
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