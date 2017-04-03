Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру Петербурга

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Происшествия Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

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