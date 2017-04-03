Экономика
Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.
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Рикошет: Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей — «Ведомости»
Эхо Москвывчера в 14:07
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Происшествия
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Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
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Политика
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На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
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Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич не принял участие в командном фотографировании перед стартом чемпионата мира.
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Путин заметил, что ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время живут в разных странах, однако их подвиг «невозможно разделить».
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Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Происшествия
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Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
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Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Происшествия
Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 08:27