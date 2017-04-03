Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру Петербурга

Теннис Давид Феррер проиграл Звереву на турнире в Мадриде и завершил карьеру Испанский теннисист Давид Феррер уступил в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде представителю Германии Александру Звереву.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Происшествия На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в зал суда для оглашения приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завели в зал Пресненского суда Москвы, где с минуты на минуту начнется оглашение приговора по резонансному уголовному делу о побоях в центре столицы.

Транспорт Япония представила самый быстрый в стране поезд Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Происшествия В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка» Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».

Политика Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка» Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.

Армия и оружие Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".

Политика СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим", - сказал Федотов в ответ на вопрос о том, передавал ли совет предложение по амнистии к юбилею Победы президенту.

Армия и оружие На Красной площади в Москве прошел парад Победы На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Армия и оружие Президент назначил нового главкома ВМФ Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.

Общество Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.

Общество В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии Днем 9 мая в Дюртюлинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Политика Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии 7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Игры SEGA купила создателей Two Point Hospital SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.

Авто Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 тыс. рублей Южнокорейский бренд Hyundai осенью прошлого года показала свой бюджетный хетчбэк Santro нового поколения.

Политика Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.

Происшествия В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт Как известно, с 2017 года в Украине запрещено публично использовать или демонстрировать георгиевскую ленту и ее изображение.

Гаджеты Intel выпустит первый 7-нм продукт в 2021 году На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.