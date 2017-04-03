Экономика
Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.
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Теннис
Давид Феррер проиграл Звереву на турнире в Мадриде и завершил карьеру
Испанский теннисист Давид Феррер уступил в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде представителю Германии Александру Звереву.
Обновлено в 03:38
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в зал суда для оглашения приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завели в зал Пресненского суда Москвы, где с минуты на минуту начнется оглашение приговора по резонансному уголовному делу о побоях в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:22
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
На сирийской авиабазе Хмеймим прошел военный парад в честь Дня Победы
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь Дня Победы.
Обновлено в 06:31
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Политика
СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы
Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим", - сказал Федотов в ответ на вопрос о том, передавал ли совет предложение по амнистии к юбилею Победы президенту.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии
Днем 9 мая в Дюртюлинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Обновлено в 06:32
Политика
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Игры
SEGA купила создателей Two Point Hospital
SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 тыс. рублей
Южнокорейский бренд Hyundai осенью прошлого года показала свой бюджетный хетчбэк Santro нового поколения.
Обновлено в 02:55
Культура
Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»
"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика
Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы
По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт
Как известно, с 2017 года в Украине запрещено публично использовать или демонстрировать георгиевскую ленту и ее изображение.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Intel выпустит первый 7-нм продукт в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе
Обновлено в 04:45