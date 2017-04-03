Экономика

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру ПетербургаМойка78 вчера в 09:21

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил внести 17 инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры.
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Беглов просит у Москвы 440 млрд рублей

Gazeta.SPbвчера в 13:15

Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру Петербурга

Мойка78вчера в 09:21

Беглов просит правительство РФ профинансировать проекты на 440 млрд рублей

РИА Новостивчера в 02:05

У Санкт-Петербурга есть инфраструктурные планы на 440 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 07:09

Беглов попросил у Медведева 440 млрд рублей на 17 городских проектов

Neva.Todayвчера в 04:19

Беглов попросил у правительства России 440 млрд рублей на транспортные проекты

78.ruвчера в 06:39

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

Ведомости07 мая в 17:17
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Теннис

Давид Феррер проиграл Звереву на турнире в Мадриде и завершил карьеру

Испанский теннисист Давид Феррер уступил в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде представителю Германии Александру Звереву.
Обновлено в 03:38
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия

На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая

В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в зал суда для оглашения приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завели в зал Пресненского суда Москвы, где с минуты на минуту начнется оглашение приговора по резонансному уголовному делу о побоях в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:22
Транспорт

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

На сирийской авиабазе Хмеймим прошел военный парад в честь Дня Победы

На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь Дня Победы.
Обновлено в 06:31
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Политика

СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы

Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим", - сказал Федотов в ответ на вопрос о том, передавал ли совет предложение по амнистии к юбилею Победы президенту.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

На Красной площади в Москве прошел парад Победы

На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту

Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии

Днем 9 мая в Дюртюлинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Обновлено в 06:32
Политика

Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии

7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Игры

SEGA купила создателей Two Point Hospital

SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 тыс. рублей

Южнокорейский бренд Hyundai осенью прошлого года показала свой бюджетный хетчбэк Santro нового поколения.
Обновлено в 02:55
Культура

Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»

"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика

Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт

Как известно, с 2017 года в Украине запрещено публично использовать или демонстрировать георгиевскую ленту и ее изображение.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

Intel выпустит первый 7-нм продукт в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

Обновлено в 04:45
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