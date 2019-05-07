Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
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Финансы
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Обновлено вчера в 19:26
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Обновлено вчера в 23:16
Экономика
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.
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Футбол
Президент «Барселоны» высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о результате ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов против "Ливерпуля", передает "Советский спорт".
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Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
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В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
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Авто
Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva
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Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией страны.
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Происшествия
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На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
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