Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Обновлено в 04:32
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе
Обновлено в 04:22
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
Представитель госдепа США приехал в Киев
Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент приехал в Киев, он планирует встретиться с украинскими должностями лицами, сообщила в среду пресс-служба посольства США на Украине.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Анатолия Бышовца на ответный матч Лиги чемпионов
Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм».
Обновлено в 01:40
Общество
Минпросвещения намерено реформировать систему школьного питания
ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России объявило о конкурсе для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» учащихся российских школ.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки
В Иркутской области лес горит уже на 16 тысячах гектаров - всего за сутки площадь пожаров выросла более чем в два раза.
Обновлено в 04:59
Общество
ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды
«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Единоборства
Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.
Обновлено в 04:58
Экономика
Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает
"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Кино
Disney раскрыла дату выхода следующей трилогии «Звездных войн»
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Билан рассказал, как «Голос» подорвал его здоровье
Обновлено в 04:43
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Политика
В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Общество
Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
На территории Новосибирского областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.
Обновлено в 02:49
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08