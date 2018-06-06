Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Политика В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Политика Представитель госдепа США приехал в Киев Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент приехал в Киев, он планирует встретиться с украинскими должностями лицами, сообщила в среду пресс-служба посольства США на Украине.

Футбол «Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Анатолия Бышовца на ответный матч Лиги чемпионов Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм».

Общество Минпросвещения намерено реформировать систему школьного питания ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России объявило о конкурсе для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» учащихся российских школ.

Здоровье Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171 С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».

Происшествия Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки В Иркутской области лес горит уже на 16 тысячах гектаров - всего за сутки площадь пожаров выросла более чем в два раза.

Общество ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды «Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Единоборства Нурмагомедов отменил тур по Великобритании Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.

Политика На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.

Экономика Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает "Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".

Армия и оружие Украина повысила зарплаты военным в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.

Шоу-бизнес Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.

Театры Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.

Политика На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Политика В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Музыка Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.

Общество Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Технологии Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Общество В Новосибирске установили памятник Сталину На территории Новосибирского областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.