Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости 07 мая в 17:17

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Беглов просит у Москвы 440 млрд рублей

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Беглов попросил у Медведева 440 млрд на инфраструктуру Петербурга

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Ведомости07 мая в 17:17
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
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Серьезный пожар тушили в Тосно около полуночи, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
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