Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости 07 мая в 17:17
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Рикошет: Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей — «Ведомости»
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