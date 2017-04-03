Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Финансы
Чистая прибыль «Юникредит банка» по РСБУ за I квартал сократилась в 8 раз
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов
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Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Россия отправит ракету к Марсу по траектории в обход Китая
Запуск российско-европейский миссии для поиска следов жизни на Марсе "ЭкзоМарс-2020" на ракете "Протон-М" с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
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СМИ узнали о создании лидером группы «Океан Эльзы» предвыборного штаба
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб для выборов в Верховную раду, сообщает издание «Новое время».
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Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
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Происшествия
На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек
На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
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Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча.
Обновлено в 20:04
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
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Призовой фонд The International 2019 превысил $7 млн
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ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»
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Трамп продлил санкции против Сирии
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Обновлено в 17:48
Общество
Тренд на крафт: что российские гедонисты ценят в крафтовом пиве
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Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20