Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Беглов попросил у правительства России 440 млрд рублей на транспортные проекты

78.ru06:39

Рикошет: Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей — «Ведомости»

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Беглов попросил у Медведева 440 млрд рублей на 17 городских проектов

Neva.Today04:19

Беглов просит правительство РФ профинансировать проекты на 440 млрд рублей

РИА Новости02:05

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

Ведомостивчера в 17:17
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Финансы

Чистая прибыль «Юникредит банка» по РСБУ за I квартал сократилась в 8 раз

Чистая прибыль "Юникредит банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2019 года составила 1,03 миллиарда рублей, что в 7,8 раза меньше показателя предыдущего года, следует из отчета кредитной организации.
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Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
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Как отреагировали адвокаты на приговор Мамаеву и Кокорину

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Технологии

Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн

Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
Обновлено в 04:14
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
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На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Наука

Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек

Обновлено в 13:42
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:45
Армия и оружие

В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.
Обновлено в 18:58
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Россия отправит ракету к Марсу по траектории в обход Китая

Запуск российско-европейский миссии для поиска следов жизни на Марсе "ЭкзоМарс-2020" на ракете "Протон-М" с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 20:05
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Политика

СМИ узнали о создании лидером группы «Океан Эльзы» предвыборного штаба

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб для выборов в Верховную раду, сообщает издание «Новое время».
Обновлено в 19:40
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Футбол

Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча.
Обновлено в 20:04
Наука

В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
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Спорт

Призовой фонд The International 2019 превысил $7 млн

Обновлено в 12:57
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 22:48
Экономика

ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»

Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено в 20:23
Политика

Семь депутатов от оппозиции Венесуэлы были лишены неприкосновенности

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы лишила парламентского иммунитета семь оппозиционных депутатов, сообщила местная радиостанция Union Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено в 11:02
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

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Политика

Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Общество

Тренд на крафт: что российские гедонисты ценят в крафтовом пиве

Сегодня тренд на крафт уже сформирован.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
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