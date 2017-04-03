Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Экономика
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Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
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Общество
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Общество
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Происшествия
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Huawei придумала, как избавиться от выреза или отверстия в экране для селфи-камеры
Описанное решение позволит оснащать смартфоны многокомпонентной селфи-камерой, скажем, с двумя оптическими блоками и датчиком ToF для получения данных о глубине сцены.
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Общество
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Здоровье
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«Больше половины жителей России, 53%, считают ситуацию в отечественном здравоохранении плохой», - сообщили эксперты после подведения итогов опроса.
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