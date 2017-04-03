Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Беглов попросил у правительства России 440 млрд рублей на транспортные проекты

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Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

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