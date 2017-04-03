Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рубВедомости вчера в 17:17
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте вновь перепутали с Лаймой Вайкуле
Обновлено в 09:19
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Финансы
В 2018 году было совершено более 5 трлн операций по картам «Мир»
Количество операций с картами «Мир» в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом более чем в 6 раз, объем операций – более чем в 5 раз (до 5,4 трлн операций на сумму 11,1 трлн рублей).
Обновлено в 05:30
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено вчера в 06:55
Спорт
Александр Логинов женится в мае
Обновлено в 09:37
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
Обновлено в 10:50
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол
Силкин: «„Аякс“ сыграет в финале Лиги чемпионов»
Тренер Сергей Силкин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".
Обновлено в 05:10
Авто
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено в 08:59
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
«МБХ медиа»: силовики избили студента с инвалидностью, задержанного по подозрению в экстремизме
Молодого человека повалили на пол, стали избивать, в потом увезли на допрос, где, по словам матери, скорее всего избивали.
Обновлено в 08:39
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:52