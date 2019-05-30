Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцемИзвестия вчера в 15:14
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусами в Перми
По имеющимся данным, инцидент произошел около 5 утра. Столкнулись два пассажирских автобуса, в результате пострадало пять человек.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Наука
Google не нашла следов холодного ядерного синтеза
Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
Обновлено 29 мая в 05:02
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
Обновлено в 00:42
Здоровье
День без затяжки: в мире проводится день отказа от курения
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Камчатский почтальон похитила 2,5 млн рублей из пенсий
Общий ущерб, причиненный "Почте России" составил более 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:26
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:53
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Космос
Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega
В Соединённых Штатах специалисты аэрокосмической корпорации Northrop Grumman провели первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Спорт
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Стокгольме.
Обновлено вчера в 15:33
Кино
Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019
Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28