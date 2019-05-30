Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцемИзвестия вчера в 15:14

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец

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Беглов баллотируется в губернаторы Петербурга как самовыдвиженец

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Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем

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Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
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