Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцемИзвестия вчера в 15:14
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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с чего всё началось
Он также призвал представителей всех политический партий присылать свои предложения, касающиеся дальнейшего развития города. Они могут попасть в соответствующую программу. Видео: 78.ru Ранее Александр Беглов рассказал о своем решении пойти на выборы губернатора Петербурга «ВКонтакте»78.ruвчера в 15:11
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Кино
В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль
Обновлено вчера в 19:21
Общество
С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов
С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Происшествия
Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино
Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Транспорт
Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках
Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Культура
Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено в 02:02
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28