Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцемИзвестия вчера в 15:14

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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Беглов рассказал, почему пойдет на выборы губернатора Петербурга самовыдвиженцем

Он также призвал представителей всех политический партий присылать свои предложения, касающиеся дальнейшего развития города. Они могут попасть в соответствующую программу. Видео: 78.ru Ранее Александр Беглов рассказал о своем решении пойти на выборы губернатора Петербурга «ВКонтакте»
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