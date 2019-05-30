Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцемИзвестия 15:14

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец

РИА Новости15:54

Битва за Смольный: Беглов и все-все-все

Daily Stormвчера в 04:33

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец

ТАСС15:25

Беглов заявил об участии в выборах в Петербурге в качестве самовыдвиженца

РБК15:21

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Московский Комсомолец15:44

Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем

Gazeta.SPb16:49
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Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

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Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
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В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
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Россияне чаще всего жалуются на работу регистратур в поликлиниках и сложности при записи к врачу.
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