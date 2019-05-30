Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженецВести.Ru 15:53

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца . Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, выступая в эфире телеканала "78".

Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

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