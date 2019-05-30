Политика
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженецВести.Ru 15:53
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца . Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, выступая в эфире телеканала "78".
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Политика
Пушков назвал слова про «газ свободы из США» белибердой
Российский сенатор Алексей Пушков возмутился словами американских чиновников, касающихся сжиженного природного газа из Америки.
Обновлено в 20:24
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских
В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 13:04
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38