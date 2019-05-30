Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженецВести.Ru 15:53

Он также призвал представителей всех политический партий присылать свои предложения, касающиеся дальнейшего развития города. Они могут попасть в соответствующую программу. Видео: 78.ru Ранее Александр Беглов рассказал о своем решении пойти на выборы губернатора Петербурга «ВКонтакте»

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца . Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, выступая в эфире телеканала "78".

Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Наука Назван опасный для сердца напиток Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".

Шоу-бизнес Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.

Политика Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.

Технологии Что делать после колледжа Отдохнуть "Поступи Онлайн" уже писал о возможности взять год отдыха после школы в статье "Gap year в России: как не идти в вуз или колледж после школы".

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» Со слов помощника министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивена Винберга, увеличение поставок американского газа позволит "молекулам американской свободы" распространяться по всему миру.

Происшествия Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.

Политика Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.

Технологии В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

Происшествия Судно с туристами затонуло в Будапеште На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.

Культура Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера» Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа.

Космос В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.

Футбол Смертин и Роберто Карлос посетили форум «Футбол для дружбы» Директор Российского футбольного союза (РФС) по международным отношениям Алексей Смертин и легенда мирового футбола бразилец Роберто Карлос стали гостями международного форума «Футбол для дружбы», который стартовал в Мадриде.

Экономика «Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.

Здоровье ВОЗ призвала усилить борьбу с употреблением табака Обращение приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.