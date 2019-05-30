Политика
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженецВести.Ru 15:53
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца . Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, выступая в эфире телеканала "78".
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Он также призвал представителей всех политический партий присылать свои предложения, касающиеся дальнейшего развития города. Они могут попасть в соответствующую программу. Видео: 78.ru Ранее Александр Беглов рассказал о своем решении пойти на выборы губернатора Петербурга «ВКонтакте»78.ru15:11
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