Политика
Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцемКоммерсантъ 15:56
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
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с чего всё началось
Он также призвал представителей всех политический партий присылать свои предложения, касающиеся дальнейшего развития города. Они могут попасть в соответствующую программу. Видео: 78.ru Ранее Александр Беглов рассказал о своем решении пойти на выборы губернатора Петербурга «ВКонтакте»78.ru15:11
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Игры
GOG.com раздаёт Obduction
Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Политика
Украина ведет «две войны», заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика
Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию
В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
Обновлено в 05:31
Авто
Ferrari показала новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Обновлено в 14:56
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено в 12:04
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе
Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено вчера в 08:49
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06