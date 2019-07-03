Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из ПетербургаРБК 05:08
«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — заявил он. Беглов выразил соболезнования семьям погибших. О том, что подводники были приписаны к петербургской войсковой части, ранее сообщила «Фонтанка».
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Погибших в Баренцевом море подводников могут похоронить на Серафимовском кладбище
Петербургский дневник05:00
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В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
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Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
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