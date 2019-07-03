«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — заявил он. Беглов выразил соболезнования семьям погибших. О том, что подводники были приписаны к петербургской войсковой части, ранее сообщила «Фонтанка».

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Здоровье Ученые назвали простые способы улучшить питание Американские ученые разработали несколько диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание, сообщает Medicalxpress.

Политика Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".

Общество Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.

Происшествия Областной вор ограбил ювелирный магазин в «Мега Дыбенко» В ТЦ «Мега Дыбенко» (город Кудрово, Всеволожский район) неизвестный проник через крышу в ювелирный магазин и похитил 240 тысяч рублей вместе с товарами.

Политика Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

Политика Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Происшествия В Швеции после драки задержали рэпера A$AP Rocky Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма в минувшие выходные.

Общество На Крым надвигается холодный фронт В Крыму 3 и 4 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м / с. Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, ссылаясь на данные ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Происшествия Пьяный мужчина в Зеленограде упал с балкона и погиб По предварительным данным, мужчина после распития спиртного сидел на перекладине балкона и по неосторожности перевалился за перила, удерживаясь за них руками.

Экономика Россияне скупают недвижимость в Грузии Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe Андрей Скурихин был генеральным директором рок-клуба Rock Star Cafe.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.

Происшествия Бывшему главе «Татфондбанка» предъявили обвинение Первый заместитель Прокурора Республики предъявил Мусину обвинение в шести эпизодах злоупотребления своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия.

ЖКХ ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян "Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Авто Новый Renault Duster показали на тизерном изображении На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.

Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Общество Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.