Происшествия

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из ПетербургаРБК 05:08

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — заявил он. Беглов выразил соболезнования семьям погибших. О том, что подводники были приписаны к петербургской войсковой части, ранее сообщила «Фонтанка».
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Беглов: Среди погибших моряков-подводников были петербуржцы. Город окажет помощь и поддержку их семьям

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Беглов рассказал, что погибшие моряки на подлодке «Лошарик» отправились в последний ход из Петербурга

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Происшествия

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Политика

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Происшествия

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Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Происшествия

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Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

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Общество

На Крым надвигается холодный фронт

В Крыму 3 и 4 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м / с. Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, ссылаясь на данные ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
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Россияне скупают недвижимость в Грузии

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«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

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ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
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