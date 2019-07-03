Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание. Информация сообщается на официальной странице политика "ВКонтакте".

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

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