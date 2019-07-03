Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из ПетербургаDP.RU 05:11
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание. Информация сообщается на официальной странице политика "ВКонтакте".
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Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших российских подводников
Петербургский дневник04:29
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали трагедию с российскими подводниками
Комментируя катастрофу, которая произошла с российскими моряками, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких сведений о гибели экипажа раскрываться не будет, поскольку это абсолютно секретные данные, информирует РИА Новости.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Электрический седан Tesla Model 3, который не так давно появился в продаже на европейском рынке, прошел краш-тест организации Euro NCAP.
Обновлено в 06:47
Происшествия
МЧС: Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 20 человек
В Иркутской области в результате наводнения погибли 20 человек, сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального управления МЧС России.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Авто
Новый кроссовер BMW X6 представлен официально
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с Аллой Пугачевой на вокзале
Король российской поп-сцены Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с Аллой Пугачевой на перроне Рижского железнодорожного вокзала.
Обновлено в 05:21
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено 01 июля в 22:45
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Wildberries отчиталась о росте продаж почти на 80%
Компания объясняет это расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Политика
Канада отказывается признавать российские паспорта донбассовцев
Глава канадского МИД Христя Фриланд выступила на пресс-конференции с заявлением об отказе пускать через границу жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Кино
Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга
В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.
Обновлено в 05:49
Политика
Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка
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Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault
Обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона проходят в главном офисе компании во Франции.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Здоровье
На Южном Урале в полтора раза выросло число случаев бешенства
Число случаев бешенства животных выросло в Челябинской области на 50%.
Обновлено в 01:21