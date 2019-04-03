В Петербурге почтили память погибших во время теракта в метроДиалог 10:20

В среду, 3 апреля, в Петербурге почтили память погибших во время теракта в городской подземке. В 2017 году между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба.

В Петербурге почтили память погибших во время теракта в метро

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