Происшествия
В Петербурге почтили память погибших во время теракта в метроДиалог 10:20
В среду, 3 апреля, в Петербурге почтили память погибших во время теракта в городской подземке. В 2017 году между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба.
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На здании вестибюля станции «Технологический институт» установят памятный знак о погибших в теракте
Петербургский дневник08:10
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Космос
Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии
Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.
Обновлено в 10:59
Авто
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Apple обвиняют в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch
Адвокат Priano-Keyser утверждает, что все часы Apple, вплоть до моделей Series 4 включительно, подвержены дефектам, которые приводят к разбуханию литий-ионной батареи, в следствии чего экран «трескается, разбивается или отсоединяется от корпуса» часов.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»
"Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд".
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Политика
ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка
Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
Обновлено в 13:47
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года
Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Общество
Эрнста попросили найти управу на Малышеву
Обновлено в 15:31
Авто
Гипер-Dodge «Демон» показал гиперкарам адский разгон
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19