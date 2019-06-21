Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписейREGNUM вчера в 15:25
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
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Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.
— Александр Беглов, российский политикREGNUM вчера в 15:25
с чего всё началось
Сегодня, 21 июня, штаб Навального в Петербурге опубликовал видео, на котором, как говорят активисты, им удалось застать бюджетников в администрации Выборгского района за рисованием подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.Фонтанка.Рувчера в 14:37
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Штаб Навального в Петербурге: перед ИКМО Звёздное собралась искусственная очередь
Форпост Северо-Западвчера в 10:28
Бюджетники С-П-га привлечены к фальсификации подписных листов за Александра Беглова
Эхо Москвывчера в 18:06
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Политика
Протесты в Тбилиси возобновились
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Политика
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
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Общество
Лидер «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей
Накануне своего юбилея лидер знаменитой российской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин дал интервью News.ru.
Обновлено вчера в 09:21
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Как сообщает The Sun, заинтересованность в услугах Адебайора проявляют сразу 3 клуба АПЛ — «Вест Хэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд».
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Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:44
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Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
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Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
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