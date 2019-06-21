Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписейREGNUM вчера в 15:25

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
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Александр Беглов
Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.
— Александр Беглов, российский политикREGNUM вчера в 15:25
с чего всё началось
Сегодня, 21 июня, штаб Навального в Петербурге опубликовал видео
, на котором, как говорят активисты, им удалось застать бюджетников в администрации Выборгского района за рисованием подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.
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