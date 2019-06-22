Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписейREGNUM вчера в 15:25

с чего всё началось

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Политика Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Футбол Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».

Армия и оружие МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара» В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о высказываниях заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, в которых он попытался обосновать планы по оснащению части ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Происшествия Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко» 13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.

Авто Nissan создал электрический фургон для мороженого Концептуальный фургон для мороженого создан и выпущен в честь «Дня чистого воздуха» в Великобритании Японская компания Nissan вместе с шотландским производителем мороженого Mackie’s of Scotland разработала и выпустила электрический фургон, чтобы наглядно показать, как можно избавиться от необходимости использования нефтепродуктов на всех этапах производства и доставки мороженого.

Общество Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.