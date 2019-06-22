Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписейREGNUM вчера в 15:25

с чего всё началось

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали В Москве срочно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Происшествия В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.

Армия и оружие Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.

Технологии Глупее кур, а музыку пишут. Как работают нейросети Доводы Минского были настолько убедительны, что на нейросети махнули рукой лет на пятнадцать.

Политика «РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.

Политика США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

Политика Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.

Происшествия В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.

Экономика Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка» Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

Политика Бутиной сократили тюремный срок Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.

Политика Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Шоу-бизнес Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру Российская актриса, модель и певица Алена Кравец выразила готовность взять к себе на воспитание дочь Юлии Началовой, 12-летнюю Веру.

Происшествия В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.

Космос Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.

Происшествия Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию Семьи детей, пострадавших при падении из кабины аттракциона в московском парке «Сокольники», получат компенсацию.