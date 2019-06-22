Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписейREGNUM вчера в 15:25
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
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с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.Невские Новости12:22
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Полиция Петербурга по просьбе Беглова устроит проверку видео с «рисованием» подписных листов
Форпост Северо-Запад09:43
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Армия и оружие
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Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали
В Москве срочно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали.
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Происшествия
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Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
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Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
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Армия и оружие
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Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
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Технологии
Глупее кур, а музыку пишут. Как работают нейросети
Доводы Минского были настолько убедительны, что на нейросети махнули рукой лет на пятнадцать.
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Политика
«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
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Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Политика
Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части
В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.
Обновлено в 12:13
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Транспорт
Из-за непогоды в Шереметьево отменили 20 рейсов
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
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Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Политика
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру
Российская актриса, модель и певица Алена Кравец выразила готовность взять к себе на воспитание дочь Юлии Началовой, 12-летнюю Веру.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Космос
Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс
Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию
Семьи детей, пострадавших при падении из кабины аттракциона в московском парке «Сокольники», получат компенсацию.
Обновлено в 10:29
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06