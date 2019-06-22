Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписейREGNUM вчера в 15:25

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
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с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись
, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
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