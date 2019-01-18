Политика

Беглов освободил от должности четырех вице-губернаторовЭкономика сегодня 11:27

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил от должности четырех заместителей. В частности, свои посты по собственному желанию покинули вице-губернаторы Александр Говорунов и Михаил Кучерявый.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Беглов освободил от должности четырех вице-губернаторов Петербурга

РИА Новости11:31

Смольный покидают четыре вице-губернатора

Петербургский дневник11:30

Еще два вице-губернатора покинули правительство

MR7.ru11:40

Наследие Полтавченко уменьшилось еще на четыре чиновника

ЗакC.Ру14:14

Комитеты в Смольном возглавили бизнесмен, военный врач и летчик-инженер

КП - Санкт-Петербург11:57

Смольный официально покинули еще 4 вице-губернатора: Кучерявый, Говорунов, Мовчан, Серов

Фонтанка.Ру11:31

Беглов освободил от должности вице-губернаторов Говорунова и Кучерявого

78.ru11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Происшествия

Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:26
Культура

Ушел из жизни сатирик и фельетонист Семен Лившин

Ушел из жизни советский сатирик, кавээнщик и фельетонист Семен Лившин.
Обновлено в 15:42
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено в 10:21
Происшествия

Россиянина Жукова экстрадировали из Болгарии в США

Гражданин РФ Жуков экстрадирован из Болгарии в США, сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство РФ в США.
Обновлено в 19:01
Религия

В Риге отменили крещенские купания

Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские в Риге решили отменить.
Обновлено в 16:08
Культура

Умер телеведущий Виктор Мочалов

Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 17:46
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

Обновлено в 11:31
Авто

Для УАЗ «Патриот» названы новые опции

Стоимость опций будет названа в скором будущем.
Обновлено в 13:00
Космос

Ученые предложили отправить аппарат для изучения Марса и Фобоса

Российские ученые из НПО Лавочкина предложили отправить космический аппарат для исследования Марса и его спутника Фобоса.
Обновлено в 01:53
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах

Обновлено в 15:59
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Гаджеты

Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ

В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Космос

«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»

"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 12:19
Культура

Мультфильм «Маша и медведь» вошел в книгу рекордов Гиннесса

Один из эпизодов российского мультфильма "Маша и медведь" стал самым просматриваемым анимационным видеороликом на YouTube.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве в Шахтах

Обновлено в 19:35
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук

«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти

Обновлено в 10:09
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали прямо в Шереметьево

Обновлено вчера в 12:09
Космос

В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект

При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Общество

Москвичи рассказали, что слышали гром и видели молнию на Крещение

Пользователи социальных сетей рассказали, что в нескольких районах столицы были слышны раскаты грома. Как пишет РЕН ТВ, многие удивились.
Обновлено в 19:29
Наука

Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество

Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:19
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
Технологии

Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть

В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное