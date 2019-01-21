Беглов определился с кандидатурами новых вице-губернаторовLenta.ru 04:50

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание города на согласование кандидатуры на должности вице-губернаторов. Об этом сообщается на сайте городской администрации в понедельник, 21 января.

Политика Политика Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть Курил Ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес по Сирии еще один удар

Политика Политика Российские материалы по малайзийскому «Боингу» проигнорировали Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной.

Армия и оружие Армия и оружие Корветы Балтийского флота взяли на сопровождение два эсминца ВМС США В южную часть Балтийского моря вошли эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США «Грейвли» и «Портер».

Армия и оружие Армия и оружие Диверсионная группа украинских военных подорвалась на мине в ДНР

Политика Политика В конгрессе США заявили о неудачах в «продвижении демократии» в России Исследовательская служба конгресса США считает результаты работы по «продвижению демократии» в России «удручающими».

Политика Политика Ющенко обвинил жителей России в нелюбви к свободе Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам якобы не нравится быть свободными.

Политика Политика Россия, Украина и ЕС проведут встречу по газовому вопросу Россия, Украина и ЕС проведут трехсторонние министерские переговоры о поставках и транзите российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в период после 31 декабря 2019 года, когда истекает срок действия десятилетнего контракта с Киевом.

Политика Политика Филарет признал общение новой церкви Украины со спецслужбами Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что представители новой церкви Украины общаются со спецслужбами.

Политика Политика В ПАСЕ обсудят ситуацию в Керченском проливе и Азовском море «В четверг утром в Страсбурге состоится срочное обсуждение в ПАСЕ ситуации в Азовском море и Керченском проливе», — написал он в Facebook.

Политика Политика Путин попросил Кудрина уделить внимание аудиту национальных проектов Президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина, учитывая его предыдущий опыт работы в правительстве, обратить особое внимание на стратегический аудит национальных проектов, начатых в России.

Политика Политика Германия не станет вмешиваться в проект «Северный поток-2» Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что власти страны не намерены вмешиваться в процесс строительства "Северного потока-2" несмотря на давление США.

Политика Политика В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.

Политика Политика Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит в понедельник в парламенте альтернативный план выхода своей страны из Европейского союза.