Экономика
Беглов определил четыре приоритета в развитии ПетербургаФАН вчера в 11:26
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назвал главные приоритеты развития города на Неве. Врио главы Петербурга отметил, что реализация амбициозных планов потребует солидного финансирования.
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Эксперты оценили, как Петербург может увеличить бюджет до 1 триллиона рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 16:20
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Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Мадридский суд признал Шакиру невиновной по делу о плагиате
С обвинениями в адрес певицы выступал кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, утверждавший, что в одном из своих треков она воспроизвела часть написанной им песни Суд в Мадриде признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинял кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
Обновлено в 08:49
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма
Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Путин потребовал 76 истребителей Су-57
Российский лидер Владимир Путин потребовал закупить 76 самолетов Су-57 за 9 лет.
Обновлено вчера в 12:16
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Финансы
Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд.
Обновлено в 09:25
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Музыка
Определились десять финалистов первого тура «Евровидения»
Обновлено вчера в 00:33
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста
"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации
Американский лидер Дональд Трамп завизировал указ, согласно которому в США на неопределенное время устанавливается режим чрезвычайной ситуации в телекоммуникационной сфере.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Культура
Шелдон, как ты мог? Джим Парсонс объяснил, почему решил уйти из «Теории большого взрыва»
Обновлено в 07:34
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Политика
Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о вступлении в гонку за пост президента США под лозунгом «Трудящиеся прежде всего», пишет в четверг, 16 мая, ABC.
Обновлено в 07:42
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49