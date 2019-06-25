Экономика
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХLenta.ru 05:38
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, пишет агентство REGNUM.
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Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.
— Александр Беглов, российский политикНевские Новости 03:19
с чего всё началось
Врио губернатора Александр Беглов напомнил, что правительству удалось добиться минимального повышения тарифов на услуги ЖКХ для петербуржцев. Он призвал провести разъяснительную работу с горожанами.Невские Новости03:19
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Прирост турпотока в Петербурге в 2019 году составит около 10 процентов
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