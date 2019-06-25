Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХLenta.ru 05:38

Врио губернатора Александр Беглов напомнил, что правительству удалось добиться минимального повышения тарифов на услуги ЖКХ для петербуржцев. Он призвал провести разъяснительную работу с горожанами.

с чего всё началось

Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.

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