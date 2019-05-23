Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеровREGNUM 18:51
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о закрытии «ДоброДомика» появились в СМИ 23 мая — в это день кафе потребовали закрыть представители администрации Василеостровского района. Чиновники обвинили руководство заведения в том, что на фасаде здания размещено граффити, на которое жалуются горожане.
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Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 15:01
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане
Обновлено в 18:53
Политика
В отношении Петра Порошенко на Украине возбудили третье уголовное дело
В отношении Петра Порошенко на Украине возбудили третье уголовное дело.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Мексике разбился вертолет Ми-17
Российский вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота Мексики, разбился на территории страны.
Обновлено в 20:39
Хоккей
Василевский сыграет с Финляндией
В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
Обновлено в 09:37
Экономика
Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 10:57
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Напомним, что предшественник Терезы Мэй на посту премьера Британии Дэвид Кэмерон покинул свой пост в конце июня 2016 года, после референдума по вопросу выхода страны из ЕС, когда за Brexit проголосовали большинство британцев, передает НСН.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.
Обновлено в 17:34
Футбол
Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»
Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Общество
Скрипаль рассказал племяннице, что находится под охраной в Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 10:07
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
Обновлено в 20:27
Общество
В Усть-Таркском районе Новосибирской области развивается предприятие – альтернатива потребкооперации
В ходе поездки в район замминистра промышленности Максим Останин ознакомился с обеспеченностью торговыми услугами, обсудил с представителями администрации, депутатами, представителями предпринимательского сообщества государственные меры поддержки и осмотрел нестандартные подходы к ведению бизнеса на благо жителей.
Обновлено в 07:29
Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников - Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
Обновлено 22 мая в 22:41
Здоровье
В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей
В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 15:15
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Общество
Будущее интернета: конвергенция соцсетей и универсальные помощники
Некоторые эксперты считают, что вместо соцсетей трон «королей интернета» в обозримом будущем займут мессенджеры.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье
Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено в 14:12