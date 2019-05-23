Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеровРосбалт 23 мая в 16:13
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров. Как рассказала совладелица «Добродомика» Александра Синяк, кафе пришлось закрыть по предписанию администрации Василеостровского района, говорится в сообщении соцсети.
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В Санкт-Петербурге временно закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Эхо Москвывчера в 06:31
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