Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеровREGNUM 18:51

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о закрытии «ДоброДомика» появились в СМИ 23 мая — в это день кафе потребовали закрыть представители администрации Василеостровского района. Чиновники обвинили руководство заведения в том, что на фасаде здания размещено граффити, на которое жалуются горожане.
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Смольный пообещал не закрывать «ДоброДомик»

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Беглов пообещал не допустить закрытия «Добродомика» в Петербурге

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Беглов: «Добродомик» не закроют, слежу лично

Мойка7813:58

«Слежу лично». Беглов поручил разобраться с ситуацией вокруг кафе «Добродомик». Чиновники еще накануне заявили, что никого не закрывали

Фонтанка.Ру14:39

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Piter.tv12:13

В Санкт-Петербурге временно закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Эхо Москвы06:31
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Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
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Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

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Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
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Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
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ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
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Наталья Водянова осталась в восторге от вечеринки. Пользователи соцсети же принялись обсуждать наряд российской модели.
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