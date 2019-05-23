Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеровREGNUM вчера в 18:51

Ранее «Фонтанка» писала, что основатель кафе «Добродомик» Александра Синяк пожаловалась на закрытие собственного благотворительного кафе на Васильевском острове. Кафе «Добродомик» 27-летней Александры с ноября 2017 года бесплатно кормит обедами пенсионеров.

с чего всё началось

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о закрытии «ДоброДомика» появились в СМИ 23 мая — в это день кафе потребовали закрыть представители администрации Василеостровского района. Чиновники обвинили руководство заведения в том, что на фасаде здания размещено граффити, на которое жалуются горожане.

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

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