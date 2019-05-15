Общество
Беглов назвал главное конкурентное преимущество ПетербургаФАН вчера в 05:29
«На базе портала «Умный Петербург» формируют единую цифровую платформу для сбора, рассмотрения и конкурсного отбора народных инициатив», — обратил внимание Беглов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Политика
Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Музыка
Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»
Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone, iPad и Apple TV
Судя по всему, Apple перестала блокировать релиз Steam Link на iOS-устройствах из-за того, что Valve убрала из приложения возможность покупать через него игры.
Обновлено в 07:10
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Политика
Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста
Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.
Обновлено в 06:52
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Политика
Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
Обновлено в 02:01
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В администрации Докузпаринского района Дагестана проходит обыск
Обыск идет в рамках уголовного дела, которое было ранее возбуждено на руководителя района Абдурагима Алискерова.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Общество
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина
Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25