Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-ПетербургаКоммерсантъ 06:49

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города. О своих планах он заявил на встрече с общественностью Курортного района. Один из участников встречи предложил господину Беглову пойти на выборы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Особенное отношение Беглова к Петербургу позволило вернуть город в федеральную повестку

Невские Новости10:14

Политтехнолог: «Александр Беглов показал диалогический стиль общения с петербуржцами»

Петербургский дневник08:27

Беглов рассказал, почему принял решение баллотироваться в губернаторы Петербурга

78.ru09:11

Эксперты называют Беглова на предстоящих выборах главы Петербурга фаворитом кампании

ТАСС08:33

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Интерфакс06:50

Александр Беглов заявил, что идет на выборы губернатора Петербурга на встрече с жителями Курортного района

Фонтанка.Ру06:48

Эксперт: выдвижение Беглова на пост губернатора Петербурга ожидаемое

РИА Новости09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Музыка

Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру

Обновлено в 10:18
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика

Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым

В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу

Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий

Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Сборные России и Финляндии не сумели открыть счёт в первом периоде 1/2 финала ЧМ

После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Дельфинарий сгорел в Севастополе

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске

Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.
Обновлено в 09:40
Общество

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Игры

В Steam запустили очередную акцию «Весенняя уборка»

Онлайновый магазин компьютерных игр Steam проводит акцию «Весенняя уборка» в очередной раз.
Обновлено в 04:26
Игры

Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia

Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

В продажу вышла ограниченная спортивная версия Suzuki Vitara Brezza. Новинку уже можно приобрести у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Казанские неонацисты признаны виновными в убийстве студента из Чада

В Верховном суде Татарстана присяжные признали виновными в убийстве студента из Чада двоих фигурантов дела казанских неонацистов - Руслана Архипова и Романа Халилова.
Обновлено в 09:56
Футбол

Венгер может возглавить «Виссел Кобе»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Гаджеты

Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное