Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-ПетербургаКоммерсантъ 06:49
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города. О своих планах он заявил на встрече с общественностью Курортного района. Один из участников встречи предложил господину Беглову пойти на выборы.
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Политтехнолог: «Александр Беглов показал диалогический стиль общения с петербуржцами»
Петербургский дневник08:27
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Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Общество
Метеоролог призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды
Не стоит верить долгосрочным прогнозам погоды, ведь точно предсказать погоду можно только на ближайшие пару дней.
Обновлено в 08:44
Общество
Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника
Обновлено в 08:53
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения А вот сама Алла Борисовна пока никак не поздравила дочь в соцсетях.
Обновлено в 07:15
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Наука
Античные корабли сравнили по надежности с современными судами
Ученые из Берлинского технического университета (Германия), изучив останки корабля La Madrague de Giens, пришли к выводу: античные корабли были столь же безопасны, как и современные грузовые суда.
Обновлено в 06:17
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Apple заинтересовалась лечением астмы
Поскольку приступ астмы может начаться во сне, приложение позволяет отслеживать симптомы и в ночное время. Сумма сделки с Apple неизвестна.
Обновлено в 05:12
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
Обновлено в 07:17
Происшествия
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Хоккей
Рене Фазель: «Мое личное мнение – чемпионат мира лучше играть с 12 командами»
Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Читайте также: Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ»
Обновлено в 08:01
Авто
LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей
Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56