Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-ПетербургаКоммерсантъ 06:49

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города. О своих планах он заявил на встрече с общественностью Курортного района. Один из участников встречи предложил господину Беглову пойти на выборы.
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