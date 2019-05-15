Экономика
Беглов: доходы петербуржцев снижаются три года подрядМойка78 вчера в 04:27
Три года подряд снижаются доходы петербуржцев. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета о деятельности правительства города на заседании Законодательного собрания.
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Александр Беглов: Ежегодный рост экономики Петербурга должен составлять не менее 4,5%
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:49
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Обновлено в 04:14
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Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
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Футбол
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Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
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Происшествия
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Политика
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Обновлено в 07:20
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В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
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Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
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Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Воронежский медуниверситет даст Липецкой области кадры
Между Воронежским медицинским университетом и управлением здравоохранения Липецкой области продолжается взаимодействие, направленное на решение актуальных вопросов подготовки и трудоустройства медицинских кадров для регионального здравоохранения.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс
Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Здоровье
Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов
В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
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Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения – 2019»
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В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей
Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Политика
В Кремле оценили результаты опроса о сбережениях россиян
Ранее «Левада-Центр» представил результаты опроса общественного мнения, согласно которым 65% российских семей не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 06:13
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Политика
Проекты о цифровых избирательных участках прошли II чтение в Госдуме
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах.
Обновлено в 07:33
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Авто
Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом
Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Теннис
Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
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Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52