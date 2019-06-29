Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»ТАСС 11:49

Хорватский защитник Сильвие Бегич перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение с 26-летним хорватом рассчитано на четыре года.

Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

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