Футбол
Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»ТАСС 11:49
Хорватский защитник Сильвие Бегич перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение с 26-летним хорватом рассчитано на четыре года.
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