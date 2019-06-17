Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержкиГазета.Ru 10:05
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия". С заявлением о том, что россияне, имеющие жилую площадь, могут обеспечивать себя сами и не рассчитывать на государство, выступили региональные чиновники.
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с чего всё началось
Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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