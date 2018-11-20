Происшествия

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства
Lenta.ru
вчера в 10:20

Восьмиклассница из Смоленской области покончила с собой после жалоб на травлю и бедность. Об этом пишет «Смоленская народная газета». Тело 14-летней девочки нашли в подъезде ее дома.
Lenta.ruвчера в 10:20
с чего всё началось

«В моей жизни прошу никого не винить»: погибшая в Сафонове девочка писала письмо Путину

Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.
Smolnarod.ru19 ноября в 07:50

Подробнее о событии

«Приезжайте в Сафоново»: покончившая с собой девочка приглашала Путина в родной город

Smolnarod.ruвчера в 13:51

Жизнь девочки-инвалида оборвалась после жалобы Путину на тяготы матери

Московский Комсомолецвчера в 11:52

Девочку, которую затравили в школе, нашли мертвой. Она писала письмо Путину

URA.Ruвчера в 11:12

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства

Lenta.ruвчера в 10:20

Смоленская школьница покончила с собой. Она пожаловалась Путину на низкую зарплату матери

Дождьвчера в 13:11

Покончила с собой девочка из Смоленска, после письма которой Путину ее мать отчитали на работе

Росбалтвчера в 09:52

В Смоленской области покончила с собой девочка, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату мамы

Эхо Москвывчера в 09:31
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Происшествия

В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины

Обновлено в 00:38
Происшествия

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»

В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Обновлено в 00:34
Происшествия

Иркутянка ради встречи с актером перевела мошенникам 1 млн рублей

Ради встречи с виртуальным знакомым из Австралии 42-летняя жительница Иркутска перевела почти 1 млн рублей на счет мошенников.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 00:32
Происшествия

В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Двоих следователей СК задержали при получении взятки

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Кашире восстановили теплоснабжение после аварии

Теплоснабжение жителей подмосковной Каширы полностью восстановлено после аварии на трубопроводе накануне.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков

Власти Норвегии обвинили футбольного арбитра в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 мальчиков-подростков.
Обновлено в 00:30
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

В деле фигурируют несколько свидетелей, которые передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги».
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Иваново автобус столкнулся с маршрутным такси

Обновлено в 00:31
Происшествия

Врачи баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета

Врачи петербургского баскетбольного клуба "Спартак" спасли жизнь пассажиру самолета, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:36
Происшествия

Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»

Неизвестные лица открыли огонь по автомобилю депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает официальный сайт партии.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Новосибирской области автобус врезался в грузовик

Автобус в среду утром врезался в припаркованный у обочины грузовик в городе Бердске Новосибирской области, два человека пострадали.
Обновлено в 00:28
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