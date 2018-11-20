Происшествия
Восьмиклассница из Смоленской области покончила с собой после жалоб на травлю и бедность. Об этом пишет «Смоленская народная газета». Тело 14-летней девочки нашли в подъезде ее дома.
Lenta.ruвчера в 10:20
с чего всё началось
Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.Smolnarod.ru19 ноября в 07:50
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«Приезжайте в Сафоново»: покончившая с собой девочка приглашала Путина в родной город
Smolnarod.ruвчера в 13:51
Жизнь девочки-инвалида оборвалась после жалобы Путину на тяготы матери
Московский Комсомолецвчера в 11:52
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В Новосибирской области автобус врезался в грузовик
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