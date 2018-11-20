Происшествия

В Смоленске расследуют дело о самоубийстве школьницы
SmolGrad.ru
вчера в 22:35

В Смоленске идет расследование трагедии, которая произошла в городе Сафоново 19 ноября. В одном из многоэтажных домов на улице Гагарина нашли тело девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
SmolGrad.ruвчера в 22:35

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После гибели написавшей Путину девочки проверят больницу, где работает ее мать

URA.Ru02:09

Власти Смоленской области проведут внутреннее расследование гибели местной школьницы

Эхо Москвывчера в 18:03

Смоленский губернатор пообещал наказать виновных в гибели 14-летней девочки

Московский Комсомолецвчера в 13:18

Следователи усмотрели халатное отношение со стороны взрослых и завели ещё одно дело после самоубийства сафоновской школьницы

Smolnarod.ruвчера в 14:08

Смоленский губернатор взял на контроль расследование самоубийства школьницы

РИА Новостивчера в 14:53

Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Lenta.ruвчера в 11:34

Смоленский губернатор пообещал наказать виновных в самоубийстве 14-летней девочки

Говорит Москвавчера в 10:38
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Происшествия

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Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

В результате три человека получили травмы, сообщает в среду, 21 ноября, агентство "Москва" со ссылкой на источник.
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Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»

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Двоих следователей СК задержали при получении взятки

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
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В Кузбассе экс-начальника отдела МЧС обвинили в мошенничестве

СК предъявил новое обвинение экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григорию Терентьеву.
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Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков

Власти Норвегии обвинили футбольного арбитра в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 мальчиков-подростков.
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Из квартиры в центре Москвы украли более 1 млн рублей

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В ОАЭ женщина накормила рабочих мясом убитого сожителя

В ходе расследования выяснилось, что марроканка измельчила тело и приготовила из него макбус — блюдо из риса и мяса, которым затем накормила работавших неподалеку пакистанских рабочих.
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