В Смоленске идет расследование трагедии, которая произошла в городе Сафоново 19 ноября. В одном из многоэтажных домов на улице Гагарина нашли тело девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В Смоленске расследуют дело о самоубийстве школьницы

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