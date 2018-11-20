Происшествия

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства
Lenta.ru
10:20

Восьмиклассница из Смоленской области покончила с собой после жалоб на травлю и бедность. Об этом пишет «Смоленская народная газета». Тело 14-летней девочки нашли в подъезде ее дома.
Lenta.ru10:20
с чего всё началось

«В моей жизни прошу никого не винить»: погибшая в Сафонове девочка писала письмо Путину

Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.
Smolnarod.ruвчера в 07:50

Подробнее о событии

«Приезжайте в Сафоново»: покончившая с собой девочка приглашала Путина в родной город

Smolnarod.ru13:51

Жизнь девочки-инвалида оборвалась после жалобы Путину на тяготы матери

Московский Комсомолец11:52

Девочку, которую затравили в школе, нашли мертвой. Она писала письмо Путину

URA.Ru11:12

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства

Lenta.ru10:20

Смоленская школьница покончила с собой. Она пожаловалась Путину на низкую зарплату матери

Дождь13:11

Покончила с собой девочка из Смоленска, после письма которой Путину ее мать отчитали на работе

Росбалт09:52

В Смоленской области покончила с собой девочка, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату мамы

Эхо Москвы09:31
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины

Обновлено в 21:20
Происшествия

Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»

Неизвестные лица открыли огонь по автомобилю депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает официальный сайт партии.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Двоих следователей СК задержали при получении взятки

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 21:06
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Россиянку Богдану Осипову освободят, когда ее дети приедут в Канзас

В Соединенных Штатах Америки суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, когда ее дети приедут в штат Канзас.
Обновлено в 19:12
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 20:28
Происшествия

Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро

Обновлено в 16:10
Происшествия

Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Номинанту российской премии «Поэт года» дали 19 лет за каннибализм

Мужчину, который в 2016 году номинировался на национальную премию «Поэт года», приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.
Обновлено в 16:59
Происшествия

На Рязанском проспекте в Москве загорелся жилой дом

Обновлено в 21:31
Происшествия

На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне

Обновлено в 21:03
Происшествия

В МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в российских ТРЦ

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил о том, что за год в России на 64,5% выросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:05
Происшествия

Врачи баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета

Обновлено в 21:14
Происшествия

Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф

Обновлено в 19:17
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