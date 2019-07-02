Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТВечерняя Москва вчера в 20:36

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
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В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
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Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
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