В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

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Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

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