Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТРоссийская газета 02:18
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ). Предложение об этом было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.
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В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).РИА Новостивчера в 20:19
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