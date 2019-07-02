В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ). Предложение об этом было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний 2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

Гаджеты Gigabyte добавила большинству системных плат с чипсетом A320 поддержку новейших процессоров AMD Ryzen На сайте компании Gigabyte для большинства системных плат с чипсетом A320 указана поддержка нового поколения процессоров Ryzen, вплоть до 12-ядерной модели Ryzen 9 3900X.

Политика В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения минских договоренностей.

Гаджеты Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.

Политика В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.

Футбол Озвучено имя нового зама гендиректора ФК «Новосибирск» Бывший топ-менеджер махачкалинского футбольного клуба Олег Флегонтов стал заместителем генерального директора ФК «Новосибирск».

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Шоу-бизнес Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.

Транспорт В московском метро не работают автоматы по продаже билетов В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Кино Ванесса Кирби может стать Женщиной-кошкой Согласно источникам, Ванесса Кирби стала одной из кандидаток на роль Селины Кайл/Женщины-кошки в новой версии «Бэтмена».

Происшествия В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Происшествия В Чебоксарах полуторагодовалая девочка упала в канализационный колодец Девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев провалилась в канализационный колодец у подъезда своего дома.

Происшествия На стройплощадке ЖК на проспекте Ветеранов загорелся мусор Оказалось, что на первом этаже строящегося дома горел мусор на площади 50 кв. метро. К 11:00 огонь удалось ликвидировать.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Общество Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.

Общество Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы На оперативном совещании врио главы Башкирии заявил, что больше не хочет работать с Робертом Ахуновым, и потребовал найти ему замену.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.