Футбол
Базелюк принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2»Матч ТВ 05:04
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Константин Базелюк
|90′+4′
Гол нападающего Константина Базелюка принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2» в матче 31-го тура ФНЛ. Стоит отметить, что на 14-й минуте встречи нападающий красно-белых Александр Руденко не реализовал пенальти.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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