Футбол

Базелюк принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2»Матч ТВ 05:04

СКА-Хабаровск — Спартак-2
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Константин Базелюк
90′+4′
Гол нападающего Константина Базелюка принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2» в матче 31-го тура ФНЛ. Стоит отметить, что на 14-й минуте встречи нападающий красно-белых Александр Руденко не реализовал пенальти.
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Базелюк принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2»

Матч ТВ05:04

Гол игрока ЦСКА принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2»

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Гол Базелюка принес «СКА-Хабаровску» победу над «Спартаком-2»

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