Футбол
Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»Soccer.ru вчера в 10:49
Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк в ближайшее время станет игроком «Мордовии». Футболист является свободным агентом, поэтому достанется саранскому клубу бесплатно. Напомним, что Базелюк покинул ЦСКА по окончании минувшего сезона.
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