Футбол

Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»Soccer.ru вчера в 10:49

Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк в ближайшее время станет игроком «Мордовии». Футболист является свободным агентом, поэтому достанется саранскому клубу бесплатно. Напомним, что Базелюк покинул ЦСКА по окончании минувшего сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Базелюк близок к переходу в «Мордовию»

Советский спортвчера в 12:24

Директор «Мордовии»: «По Базелюку информация будет через день-другой»

Спорт-Экспрессвчера в 13:43

Базелюк станет игроком «Мордовии»

Чемпионатвчера в 10:37

СМИ: Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»

Матч ТВвчера в 11:02

«Мордовию» пополнит экс-нападающий московского ЦСКА

Известия Мордовиивчера в 10:56

Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»

Soccer.ruвчера в 10:49

Экс-форвард ЦСКА переходит в «Мордовию»

Столица Свчера в 12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Политика

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5

В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге

По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Армия и оружие

На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов

На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено вчера в 19:50
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия

Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу

Обновлено в 01:17
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Авто

С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили

Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено вчера в 14:14
Политика

Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили в понедельник, 17 июня, замминистра экономического развития России.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Обновлено в 01:18
Общество

На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»

Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Конец близок? Джастин Бибер уже жалеет о браке с Хейли

Напомним, Бибер начал встречаться с Хейли Болдуин всего через несколько месяцев после того, как расстался с Селеной Гомес, которую называл любовью всей своей жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

У СВР есть данные о планах кибератак на инфраструктуру России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Общество

Прокуратура подтвердила законность передачи острова Карагинского под охотугодья

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края провело аукцион по передаче острова Карагинского под охотугодья без грубых нарушений.
Обновлено в 02:29
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

Обновлено вчера в 21:35
Политика

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Энергетика

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Путин подписал закон о «пьяных» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Сергеевич Базелюк
Российский футболист
Российский футболист, нападающий ЦСКА, выступающий на правах аренды за «СКА-Хабаровск».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное